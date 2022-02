Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Pößneck (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer stieß zwischen Sonntag, 15:30 und Montag, 08:30 Uhr beim Wenden oder Abbiegen gegen den Gartenzaun eines Firmengeländes in der Straße "Malmsgelänge" in Pößneck. Bei dem Verursacher-Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen LKW. Hinweise um Unfallhergang oder zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

