Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Firmengebäude

Linz am Rhein (ots)

In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen verschaffte sich ein unbekannter Täter über ein Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten einer Firma in der Friedrich-Ebert-Straße in Linz. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden insbesondere Werkzeuge entwendet. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

