Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand eines Schuppens

Dobareuth (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache brannte am Dienstag gegen 0:15 Uhr der Schuppen eines Anwesens in Dobareuth. Dabei entstand Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Der 61-jährige Grundstückseigentümer erlitt bei Löschversuchen eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Im Feuer verendeten ein Schwein sowie mehrere Hühner und Tauben. Nach dem Stand der ersten Ermittlungen vor Ort ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung. Die Gartenhütte geriet vermutlich im Bereich des Erdgeschosses in Brand. Als Auslöser kommt der Defekt eines technischen Gerätes in Frage. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sind jedoch noch nicht abgeschlossen.

