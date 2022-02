Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Rudolstadt (ots)

Am Montagnachmittag wurden durch einen Auffahrunfall in Rudolstadt zwei Personen leicht verletzt. Eine 42-Jährige befuhr mit ihrem PKW die Anton-Sommer-Straße in Richtung Albert-Lindner-Straße. Eine 50-Jährige fuhr mit ihrem PKW dahinter. Auf Höhe der Saalgasse musste die Vorausfahrende verkehrsbedingt halten, woraufhin es zum Auffahrunfall kam. Beide Frauen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

