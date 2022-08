Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Briefkasten gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Leuckartstraße

21.08.2022, 00.30 Uhr

Durch einen lauten Knall wurden am frühen Sonntagmorgen gegen 00.30 Uhr Hausbewohner in der Leuckartstraße unsanft aus dem Schlaf gerissen. Als sie vor die Haustür traten, entdeckten sie Trümmerteile ihres Briefkastens, die auf dem Weg vor ihrem Domizil lagen. Ein Unbekannter hatte auf noch unbekannte Art und Weise den Briefkasten in die Luft gesprengt.

Als die Polizei den Sachverhalt aufnahm, meldete sich ein Zeuge, der nach dem Knall eine Person bemerkte, die vom Tatort davonlief.

Ob neben der Zerstörung des Briefkastens auch Beschädigungen an der Hauswand entstanden sind, wird derzeit geprüft.

Die Polizei hofft auf Zeugen und bitte um Hinweise an die Polizeiwache am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell