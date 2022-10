Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Wohnung und Schuppen; Fahrzeugbrand; Verkehrsunfälle; Gerichtsvollzieher bedroht und Polizeibeamte angegriffen;

In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Dinkelsbühler Straße sind Unbekannte in den vergangenen Tagen eingebrochen. Zwischen Sonntag, 7.30 Uhr, bis Donnerstag, 12.30 Uhr, kletterten die Einbrecher auf den Balkon im ersten Obergeschoss und verschafften sich über die Balkontüre gewaltsam Zutritt. Nachfolgend durchsuchten sie in der Wohnung die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Reutlingen (RT): Fahrzeug in Brand geraten

Möglicherweise ein technischer Defekt hat am Mittwochabend zu einem Feuerwehreinsatz in der Straße Bei der Kirche in Rommelsbach geführt. Gegen 18.30 Uhr bemerkte die 27-jährige Lenkerin eines VW Beetle den Brand im Motorraum ihres Fahrzeugs. Noch bevor die Feuerwehr angerückt war, hatten Passanten begonnen, die Flammen zu löschen. Der VW wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rn)

Engstingen (RT): Unfallflucht mit hohem Sachschaden (Zeugenaufruf)

Einen Schaden in Höhe von mindestens 6.000 Euro hat ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag angerichtet. Der Unbekannte war um 9.45 Uhr vermutlich mit einem 7,5 Tonner mit blauer Plane auf der Lange Straße in Richtung Trochtelfinger Straße unterwegs. Vor Gebäude Nr. 19 streifte er einen geparkten Opel Corsa und beschädigte an diesem die komplette Fahrerseite. Ohne anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher anschließend davon. Da sich in der Nähe eine Bushaltestelle befindet, werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter Telefon 07381/9364-0 mit dem Polizeirevier Münsingen in Verbindung zu setzen. (ms)

Esslingen (ES): Radfahrerinnen zusammengestoßen

Zwei Radfahrerinnen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Obertürkheimer Straße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine 26-Jährige war gegen 7.15 Uhr mit ihrem Rennrad auf dem rechten Radweg entlang der Straße in Richtung Esslingen unterwegs. Zwischen der Rieslingstraße und der Emil-Kessler-Straße wechselte sie am Ende des Radwegs auf die gegenüberliegende Straßenseite. Auf dem dortigen Radweg kam es anschließend zum Zusammenstoß zwischen der 26 Jahre alten Rennradfahrerin und einer 60-Jährigen, die mit ihrem Rad in Richtung Stuttgart unterwegs war. Beide Frauen stürzten in der Folge zu Boden. Während die Rennradfahrerin vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurde, wurde die 60-Jährige vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an den Rädern beläuft sich auf rund 1.200 Euro. (rn)

Ostfildern (ES): Gerichtsvollzieherin bedroht und Polizeibeamten angriffen

Wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Bedrohung ermittelt der Polizeiposten Ostfildern seit Donnerstagvormittag gegen einen 70 Jahre alten Mann. Dieser war am Morgen im Rahmen eines Vollstreckungsverfahrens von einer Gerichtsvollzieherin an seiner Wohnanschrift in Nellingen aufgesucht worden. Nachdem der Mann ihr mit der Anwendung von Gewalt gedroht hatte, verständigte die Gerichtsvollzieherin die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte den 70-Jährigen, der zwischenzeitlich zu Fuß geflüchtet war, im Rahmen der Fahndung kurz vor neun Uhr in der Uhlandstraße. Als dieser einer Kontrolle unterzogen werden sollte, schlug er einem 25 Jahre alten Polizeibeamten beim Aussteigen aus dem Streifenwagen unvermittelt ins Gesicht. Beide stürzten im folgenden Gerangel zu Boden, wonach der 70-Jährige schließlich festgenommen werden konnte. Sowohl der der Polizist als auch der 70 Jahre alte Mann wurden verletzt. Während der Polizeibeamte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte und ärztlich behandelt werden musste, lehnte der nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte 70-Jährige eine ärztliche Behandlung ab. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (rn)

Owen (ES): Unfall im Einmündungsbereich

Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen an der Einmündung K1243/L1210 entstanden. Ein 50-Jähriger befuhr gegen 7.15 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter die Kreisstraße in Richtung Landesstraße. An der dortigen Einmündung hielt er zunächst an. Als er anschließend auf die Landesstraße einfuhr kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten VW Polo einer 26-Jährigen. Dieser wurde nach rechts abgewiesen und kam auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Polo musste abgeschleppt werden. (rn)

Rottenburg (TÜ): Schuppen aufgebrochen

In einen Schuppen im Pfauenweg in Ergenzingen ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Zwischen ein und zwei Uhr verschaffte sich der Unbekannte über eine Tür gewaltsam Zutritt zum Inneren des Schuppens. Entwendet wurde daraus nach derzeitigem Stand nichts. Der Polizeiposten Ergenzingen ermittelt. (rn)

