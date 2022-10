Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Kusterdingen (TÜ): Schwerer Verkehrsunfall

Zwei Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und mehrere 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwochabend gegen 20 Uhr auf der B 28 ereignet hat. Ein 44-jähriger Fahrer eines Audi A 6 befuhr die B 28 von Tübingen in Richtung Reutlingen auf dem rechten Fahrstreifen. Kurz vor der Anschlussstelle Kusterdingen wollte dieser einen Opel Astra, der von einer 69-Jährigen gelenkt wurde, überholen. Hierbei übersah der Audi-Fahrer einen weiteren Audi A 6, der den linken Fahrstreifen befuhr. Der 28-jährige Fahrer musste eine Vollbremsung durchführen und wich aus. Hierbei kam er ins Schleudern und stieß mit dem Opel zusammen. Der Opel wurde auf den Audi des 44-jährigen geschoben, der dadurch in die Mittelleitplanke geschleudert wurde. Der Opel und der Audi des 28-Jährigen kamen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlugen sich hier. Durch den Unfall wurde der 44-Jährige leicht, die 69-Jährige und der 28-Jährige schwer verletzt. Durch den verständigten Rettungsdienst, der mit drei Rettungsfahrzeugen, einem Notarzt, einem Krankentransportwagen und einem organisatorischen Leiter vor Ort war, wurden die drei Personen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Weiterhin waren noch die Freiwillige Feuerwehr Tübingen mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften, sowie die Straßenmeisterei Rottenburg im Einsatz. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 28 musste für die Unfallaufnahme und für die Reinigung der Fahrbahn bis 23 Uhr in Fahrtrichtung Reutlingen voll gesperrt werden. Hinweise auf größere Verkehrsbehinderungen ergaben sich nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell