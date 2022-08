Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Roga, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Friedland (ots)

Am 20.08.2022 gegen 16:10 Uhr befuhr ein 15-jähriger Fahrzeugführer eines Leichtkraftrades mit einem 16-jährigen Sozius die Kirchstraße in Roga. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der 15-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über das Leichtkraftrad und stürzte. Dabei zogen sich der Fahrzeugführer und sein 16-jähriger Sozius schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Sie wurden beide mittels Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser transportiert. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und das Leichtkraftrad nicht zugelassen und pflichtversichert war. Die Polizei ermittelt nun aufgrund diverser Verstöße gegen den Fahrzeugführer. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000,- EUR geschätzt. Beide Personen trugen zum Zeitpunkt des Unfalls einen Schutzhelm. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

