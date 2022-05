POL-WHV: Jugendliche beschießen eine Gruppe mit einer Softair-Waffe

Bockhorn (ots) - Am frühen Mittwochmorgen, gegen 00:42 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter an der Landesstraße, Nähe Einmündung Sielmeisterstraße, in Steinhausen in ein dortiges Einfamilienhaus einzudringen. Offenbar wurden der oder die Täter durch das akustische Signal der Objektalarmanlage in die Flucht geschlagen. Einige Stunden zuvor, gegen 21:00 Uhr, soll der Alarm bereits einmal ausgelöst worden sein. ...

