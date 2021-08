Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Dattenberg-Wallen (ots)

Am Donnerstag erschien der Geschädigte einer Verkehrsunfallflucht bei der Linzer Polizeiinspektion und zeigte eine Verkehrsunfallflucht vom Mittwoch an. Gegen 14:30 Uhr befuhr er die B 42 und hielt am Fahrbahnrand an, um einen nachfolgenden Pkw vorbei fahren zu lassen. Hierbei touchierte er die Fahrzeugseite des Geschädigten und setzte seine Fahrt fort. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens konnten Ermittlungen in Geldern aufgenommen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell