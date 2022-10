Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Einbruch; Fahrzeugbrand; Körperverletzungsdelikt

Reutlingen (ots)

Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen auf der B28 zwischen Metzingen und Reutlingen ereignet hat. Eine 24-Jährige befuhr gegen acht Uhr mit ihrem VW Golf die B28 von Metzingen in Richtung Reutlingen. Zu spät bemerkte sie, dass der Verkehr nach der Aufschleifung Efeu-Knoten ins Stocken kam und ein vorausfahrender 61-Jähriger mit seinem Seat Leon bremsen und anhalten musste. Sie reagierte zu spät und krachte mit ihrem VW ins Heck des Seat. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings war der Golf nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt knapp 9.000 Euro geschätzt. (cw)

Eningen (RT): Motorradfahrer gestürzt

Ein Fahrfehler dürfte den Ermittlungen der Verkehrspolizei die Ursache für den Sturz eines Motorradfahrers am Mittwochmorgen auf der B312 / B313 am Südbahnhof gewesen sein. Der 47-jährige Biker war kurz nach sieben Uhr mit seiner Triumph auf der Abschleifung der Bundesstraße vom Südbahnhof in Richtung Scheibengipfeltunnel unterwegs, als er mit seiner Maschine ins Rutschen kam und dadurch zu weit auf die Gegenfahrspur geriet. Dabei kollidierte er seitlich mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Transporter Ford eines 32-Jährigen, stürzte und schlitterte auf die Gegenfahrspur, wo Fahrer und Motorrad zum Liegen kamen. Der Motorradfahrer erlitt dabei nach derzeitigen Kenntnisstand leichte Verletzungen und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 3.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Auch der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird hier auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten im Einsatz. Zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen mussten die Straßenmeisterei und eine Spezialreinigungsmaschine anrücken, weshalb die Bundesstraße bis gegen 9.15 Uhr gesperrt werden musste. Dadurch kam es im Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (cw)

Metzingen (RT): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit drei Verletzten, zwei nicht mehr fahrtauglichen Autos und beträchtlichem Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro hat sich am Dienstagabend auf der Stuttgarter Straße ereignet. Der 33 Jahre alte Lenker eines Mercedes Vito, der gegen 19.10 Uhr in Richtung Riederich unterwegs war, krachte mit seinem Wagen auf Höhe einer Tankstelle ins Heck eines VW Golf, der von einer 24-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Unfall verletzten sich nach derzeitigem Kenntnisstand die 24-Jährige, ihre 52 Jahre alte Mitfahrerin sowie ein neunjähriger Junge im Vito leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Dettingen/Erms (RT): In Wettbüro eingebrochen

Ein Wettbüro in der Hülbener Straße ist in der Zeit zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 12.20 Uhr, zum Ziel eines Einbrechers geworden. Der Täter hebelte ein Erdgeschossfenster auf und gelangte dadurch ins Gebäudeinnere. Dort machte er sich gewaltsam an mehreren Automaten zu schaffen und durchwühlte Schubladen und Schränke. Welcher Bargeldbetrag entwendet wurde steht noch nicht fest. Ebenso kann der angerichtete Sachschaden noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Rottenburg (TÜ): Fußgänger von Lkw erfasst

Schwere Verletzungen hat ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in der Königstraße erlitten. Gegen 9.10 Uhr rangierte ein 46-jähriger Lasterfahrer mit seinem Mercedes-Benz Actros im Bereich Königstraße / Schütte und fuhr hierbei zunächst rückwärts in Richtung der Straße Schütte. Anschließend wollte er in Richtung Neckarhalde abbiegen. Dabei erfasste der Lkw mit der rechten Front einen 82-Jährigen, der die Königstraße queren wollte. Der Senior geriet unter das Fahrzeug und wurde von diesem mitgezogen. Eine Zeugin machte den Lkw-Fahrer auf den Unfall aufmerksam, worauf dieser unverzüglich stoppte. Mit Hilfe von zwei hinzukommenden Passantinnen konnte sich der 82-Jährige unter dem Lastwagen hervor befreien. Er musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Tübingen (TÜ): Verkehrsbehinderungen nach Fahrzeugbrand

Ein technischer Defekt dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Fahrzeugs am Mittwochmorgen auf der B28 am Ortseingang Tübingen gewesen sein. Ein 63-Jähriger war kurz vor sieben Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf der Bundesstraße von Reutlingen in Richtung Tübingen unterwegs, als er kurz nach dem Parkplatz Burgholz Rauch und Flammen aus dem Motorraum aufsteigen sah. Er hielt auf Höhe der Aufschleifung zur B27 an und verließ seinen Wagen, woraufhin dieser sofort in Flammen aufging. Trotz des Einsatzes der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten im Einsatz war, brannte der Wagen völlig aus. Der 63-Jährige wurde vom Rettungsdienst, der mit einem Fahrzeug im Einsatz war, vorsorglich untersucht, blieb zum Glück aber unverletzt. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 20.000 Euro belaufen. Ein Abschleppdienst transportierte im Anschluss das Fahrzeugwrack ab. Während der Dauer der Lösch- und Bergungsmaßnahmen musste die B28 und der komplette Einmündungsbereich gesperrt werden, was im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen sowohl aus Richtung Reutlingen, als auch aus Richtung Stadtmitte Tübingen geführt hat. (cw)

Albstadt (ZAK): Zustellerin angegriffen

Wegen des Verdachts der Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Albstadt gegen einen 35-Jährigen, der am Mittwochmittag in der Wasenstraße im Stadtteil Tailfingen eine Zustellerin angegriffen hat. Die 50-Jährige hatte ihr Fahrzeug gegen 12.50 Uhr in der Wasenstraße abgestellt, als der Mann plötzlich auf das Zustellfahrzeug kletterte. Nachfolgend griff er dann völlig grundlos die Frau an, stieß sie zu Boden und traktierte sie mit Fußtritten. Zwei Zeugen gelang es, den Mann, der dabei wirr und zusammenhanglos umherschrie bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festzuhalten. Der sich heftig wehrende und um sich schlagende Mann wurde in Gewahrsam genommen und nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Fachklinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Die Zustellerin erlitt nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen und konnte nach einer ambulanten Behandlung ihre Tätigkeit fortsetzen. (cw)

Hechingen (ZAK): Unfall auf B32

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 55.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der B32 zwischen Hechingen und Schlatt ereignet hat. Ein 28-Jähriger war gegen 5.45 Uhr mit seinem LKW samt Anhänger auf der Bundesstraße von Hechingen in Richtung Schlatt unterwegs. Im Bereich des dreispurig ausgebauten Teilstücks musste er mit seinem Gespann wohl aufgrund eines technischen Defekts auf dem rechten Fahrstreifen anhalten. Eine in dieselbe Richtung fahrende, 47 Jahre alte VW Golf-Lenkerin erkannte die Gefahrenstelle offenbar spät und wich auf den linken Fahrstreifen aus. Um einen Zusammenstoß mit dem Golf zu verhindern, lenkte ein bereits dort fahrender 45-Jähriger seinen Mercedes ebenfalls nach links. Dabei geriet er auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Sattelzug eines 55-Jährigen. Dieser hatte noch versucht auszuweichen und zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Sowohl der Lenker des Sattelzugs als auch der Mercedesfahrer und sein 31 Jahre alter Beifahrer wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort. Ihre beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten mussten die B 32 bis etwa zehn Uhr voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Die Sperrung sowie die Ausleuchtung der Unfallstelle wurden vom Technischen Hilfswerk übernommen, das mit sieben Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften angerückt war. (rn)

