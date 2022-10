Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle; Exhibitionist; Aufbruch von Baustellenhütte; Polizeieinsatz; Brand von Holzstapel

Reutlingen (ots)

Rollerfahrer gestürzt

In der Carl-Diem-Straße ist am späten Dienstagabend ein Rollerfahrer gestürzt und verletzt worden. Gegen 22.10 Uhr war der 17-Jährige mit einem E-Roller in Richtung Beuthener Straße unterwegs, als er im Kurvenbereich offenbar das Gleichgewicht verlor und zu Fall kam. Mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Roller dürfte rund 200 Euro betragen. (mr)

St. Johann (RT): Radfahrerin gestürzt

Mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen ist eine 46-Jährige nach dem Sturz von ihrem Pedelec am Dienstagnachmittag ins Krankenhaus gebracht worden. Die Zweirad-Fahrerin war gegen 15.40 Uhr auf einem unbefestigten und laubbedeckten Waldweg zwischen einem Fohlenhof und Dettingen/Erms unterwegs. Dabei kam sie in einer leichten Linkskurve zu Fall. Die 46-Jährige wurde von der Bergwacht aus dem unwegsamen Gelände gerettet und anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (rn)

Zwiefalten (RT): Mit Motorrad verunglückt

Mit schweren Verletzungen musste ein verunglückter Motorradfahrer am Dienstagabend in eine Klinik eingeliefert werden. Der 27-Jährige war kurz vor 18 Uhr mit einer Yamaha die Zwiefalter Steige von Gauingen herkommend bergabwärts gefahren. Ersten Erkenntnissen nach verlor der Biker im Auslauf einer Linkskurve aufgrund neuer Reifen und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Maschine. Der Kradlenker stürzte zu Boden und rutschte im Anschluss etwa 70 Meter über die Fahrbahn. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Ein bereits auf der B 312 gelandeter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Während des Hubschraubereinsatzes musste die Steige kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Schaden an der Yamaha beläuft sich auf zirka 2.000 Euro. (ms)

Trochtelfingen (RT): Kind gegen Bus gelaufen

Ein Kind ist am Dienstagmittag in Trochtelfingen gegen einen vorbeifahrenden Bus gelaufen und musste in eine Klinik gebracht werden. Ein 41-Jähriger war ersten Erkenntnissen nach gegen 13.20 Uhr auf der Hörschwager Straße mit einem Linienbus in ortsauswärtiger Richtung unterwegs. Zwischen den Einmündungen In der Braike und Burgweg lief ein acht Jahre alter Junge, ohne auf den Verkehr zu achten, über die Straße. Er wurde hierbei von dem Bus erfasst und so schwer verletzt, dass er nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. (ms)

Wernau (ES): Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ersten Ermittlungen nach leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag in der Esslinger Straße erlitten. Der 52-Jährige war gegen 15.25 Uhr mit einem Renault in Richtung Köngen unterwegs und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender, 54 Jahre alter Lkw-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Lastwagen der Marke MAN auf den Pkw auf. Der 52-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. (ms)

Nürtingen (ES): Unfall beim Wenden (Zeugenaufruf)

Bei einem Wendemanöver hat sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet. Die 58 Jahre alte Lenkerin eines Audi war gegen 8.20 Uhr auf der B 297 (Nürtinger Straße) in Neckarhausen in Richtung Nürtingen unterwegs. Aufgrund eines Rückstaus wollte die Frau offenbar umdrehen. Sie fuhr den aktuellen Ermittlungen zunächst nach rechts in eine Ausweichbucht, um in der Folge zu wenden. Beim Wendemanöver kam es zur Kollision mit einem 17-jährigen Kleinkraftrad-Lenker, der seinerseits dabei war, den Fahrzeugrückstau links zu überholen. Der Jugendliche stürzte in der Folge zu Boden. Mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt rund 8.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (mr)

Tübingen (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Senior ist nach einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt worden. Gegen 10.40 Uhr wartete ein 82-jähriger Fahrradfahrer an der Einmündung Herrenberger Straße / Rheinlandstraße verkehrsbedingt hinter einem Audi und fuhr los, als die Ampel auf Grün schaltete. Als die 55 Jahre alte Audi-Lenkerin ihre Geschwindigkeit verlangsamte, fuhr der Senior auf den Wagen auf und stürzte. Nach einer ambulanten Behandlung seiner Verletzungen konnte der Radler seine Fahrt fortsetzen. (mr)

Dußlingen (TÜ): Unfall mit erheblichem Sachschaden

Eine medizinische Ursache hat am Dienstagnachmittag auf der B 27 zu einem Verkehrsunfall mit einem erheblichen Sachschaden geführt. Ein 61-Jähriger war gegen 14.15 Uhr mit einem fast nagelneuen 7er BMW auf der Bundesstraße von Tübingen herkommend in Richtung Hechingen unterwegs. Kurz vor dem Bläsibad kam der Fahrer aufgrund der medizinischen Ursache mit seinem Pkw von der Straße ab. Der Wagen beschädigte einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen, fuhr etwa 120 Meter durch den angrenzenden Grünstreifen und prallte frontal gegen einen Baum. Der 61-Jährige wurde zunächst vor Ort ärztlich versorgt und im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der BMW musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Es dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von über 100.000 Euro entstanden ein. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit 14 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr in Richtung Hechingen umgeleitet werden. Zur Bergung des BMW wurde die B 27 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Gegen 17.15 Uhr war die Bundesstraße wieder befahrbar. (ms)

Tübingen (TÜ): Exhibitionist am Hirschauer Baggersee

Ein Mann hat sich am Dienstagnachmittag am Hirschauer Baggersee einer jungen Frau gegenüber unsittlich gezeigt. Die 24-Jährige war kurz nach 15 Uhr an dem See, als sich der bislang unbekannte Mann vor ihr entblößte und selbst befriedigte. Nachdem die Frau ihn daraufhin angesprochen hatte, entfernte er sich in Richtung Hirschau, bevor die sofort verständigte Polizei vor Ort eintraf. Eine Fahndung mit mehreren Polizeistreifen, darunter auch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, verlief im Anschluss erfolglos. Der Mann ist etwa 50 Jahre alt, zirka 180 cm groß und etwas dicklich. Er hat graue Haare und einen Dreitagebart. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Balingen (ZAK): Gegen Haus geprallt

Ein Schaden in Höhe von über 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen in Dürrwangen entstanden. Ein 19-Jähriger war kurz nach sechs Uhr mit einem Ford Focus auf der Ebinger Straße von Frommern herkommend unterwegs. Ersten Erkenntnissen nach verlor der Fahranfänger beim Linksabbiegen auf die mit nassem Laub bedeckte Stockenhauser Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Ford kam daraufhin von der Straße ab und prallte gegen ein Gebäude. Hierbei wurde der Pkw erheblich beschädigt und die Hauswand sowie die Fensterscheibe eines Cafés in Mitleidenschaft gezogen. Das Auto musste abgeschleppt werden. (ms)

Rosenfeld (ZAK): Betrunken Unfall verursacht

Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer hat am Dienstagnachmittag einen schadensträchtigen Verkehrsunfall auf der K 7130 verursacht. Der 40-Jährige befuhr gegen 14.20 Uhr mit einem 2er BMW die Kreisstraße von Waldhof herkommend in Richtung Erzingen. In einer Linkskurve verlor der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW beschädigte hierbei einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein aushändigen. Der Schaden an seinem Pkw wird auf 20.000 Euro geschätzt. (ms)

Albstadt (ZAK): Baustellenhütte aufgebrochen

In Tailfingen hat in der Zeit zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, sieben Uhr, ein Krimineller sein Unwesen getrieben. Der Unbekannte brach in der Weißdornstraße eine Baustellenhütte auf und entwendete daraus Werkzeuge und Material im Wert von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Straßberg (ZAK): Polizeieinsatz

In der Gartenstraße in Straßberg ist es am Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagen gekommen. Kurz vor 19 Uhr waren die Einsatzkräfte zu einer offensichtlich psychisch auffälligen Person gerufen worden, die in einem Wohnhaus umherschrie. Da der alkoholisierte Mann beim Eintreffen der ersten Streife ein Messer in der Hand hielt, legten die Beamten eine zusätzliche Schutzausstattung an. In der Folge konnte der Mann zu Boden gebracht werden. Er wurde daraufhin in eine Fachklinik eingeliefert und dort aufgenommen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Balingen-Heselwangen (ZAK): Brand von Holzstapel

Zum Brand eines Holzstapels in der Straße Auf dem Pfeffinger sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am frühen Mittwochmorgen ausgerückt. Die Bewohnerin eines dortigen Einfamilienhauses bemerkte das Feuer in einem Unterstand in unmittelbarer Nähe des Gebäudes kurz vor fünf Uhr und verständigte die Rettungskräfte. Die alarmierte Feuerwehr setzte die Löscharbeiten, die ein Hausbewohner bereits mit Hilfe eines Gartenschlauchs begonnen hatte, fort und brachte die Flammen, die zwischenzeitlich auch auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen hatten, unter Kontrolle. Beide Bewohner wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort ambulant versorgt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Brandursache, in die auch Kriminaltechniker eingebunden sind, dauern an. (rn)

