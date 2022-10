Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Festnahme nach Schusswechsel am 5. September 2022 in Esslingen

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Nachtrag zu den bisherigen Pressemitteilungen, zuletzt vom 05.10.2022/14.41 Uhr

Esslingen (ES): Im Zuge der Ermittlungen zu der Auseinandersetzung mit einem Schusswechsel unter mehreren jungen Männern am Abend des 5. September 2022 in Esslingen-Mettingen verzeichnen die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen eine weitere Festnahme. Nach dem 21-Jährigen, der sich wie bereits berichtet, seit dem 1. Oktober 2022 unter dem dringenden Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft befindet, konnte im Zuge der weiteren Ermittlungen und der Untersuchung gesicherter Spuren ein gleichaltriger, mutmaßlicher Komplize aus Esslingen dingfest gemacht werden.

Ein von der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen den Beschuldigten erwirkter Haftbefehl wurde am Dienstagmorgen (25.Oktober 2022) von den Ermittlern mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz vollstreckt. Der 21-jährige Deutsch-Bosnier wurde an seiner Wohnanschrift festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden und beschlagnahmte die Polizei unter anderem einen nach dem Waffengesetz verbotenen Teleskopschlagstock und ein Pistolenmagazin.

Noch am selben Tag wurde der bereits unter anderem wegen eines Gewaltdelikts polizeibekannte Beschuldigte beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Ermittlungen zu weiteren Komplizen der Inhaftierten, aber auch zu den mutmaßlichen Kontrahenten, sind weiterhin im Gange. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell