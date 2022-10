Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrand auf B 10; Diebstahl von Kompletträdern

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Erhebliche Verkehrsbehinderungen auf B 10 nach Fahrzeugbrand

Ein Fahrzeugbrand hat am Mittwochmorgen für einen kilometerlangen Stau auf der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart gesorgt. Gegen 6.40 Uhr fing ein mit tonnenweise Altpapier beladener Auflieger eines Sattelzugs kurz vor Weil aus noch unbekannter Ursache Feuer. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen rasch unter Kontrolle gebracht und schließlich vollends abgelöscht werden. Obwohl der Verkehr in der Folge einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeleitet werden konnte, bildete sich ein bis über das Plochinger Dreieck zurückreichender Stau. In diesem kam es gegen 7.10 Uhr auf Höhe Esslingen Zentrum auf dem linken Fahrstreifen noch zu einem Auffahrunfall ohne Verletzte zwischen einem Skoda und einem Dacia. Die Autos konnten anschließend weiterfahren. Die Bergung des in Brand geratenen Aufliegers, aus dem das Altpapier umgeladen werden muss, dauern zurzeit (Stand 12.15 Uhr) noch an. Der Schaden an dem nicht mehr fahrtauglichen Auflieger wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde auch hier nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Filderstadt (ES): Hochwertige Kompletträder gestohlen (Zeugenaufruf)

Hochwertige Kompletträder im Wert von mehreren zehntausend Euro haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in Bernhausen gestohlen. Zwischen 18.30 Uhr und acht Uhr verschafften sich die Täter über einen Zaun Zugang zum Gelände eines Autohauses in der Felix-Wankel-Straße. Dort bockten sie fünf dort abgestellte Fahrzeuge auf Pflastersteine auf und montierten anschließend die Räder der Neuwagen ab. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/7091-3 um sachdienliche Hinweise. Ob ein Tatzusammenhang mit dem Diebstahl Ende Mai dieses Jahres besteht (siehe Pressemitteilung vom 01.06.2022/12.20 Uhr) kann noch nicht gesagt werden. (ms)

