Kamp-Lintfort (ots) - Am Montag suchte das Verkehrskommissariat in Kamp-Lintfort den Fahrer eines blauen Minis. Zwei Kinder waren gegen das Auto gefahren und hatten es vermutlich beschädigt. Nach einem Presseaufruf in den Medien meldete sich der Fahrer, so dass der Schaden reguliert werden kann. Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5286556 ...

