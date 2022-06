Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Bottenbach (ots)

Am Freitag den 03.06.2022, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Toyota Fahrer die Pirmasenser Straße in Richtung Vinninger Straße. Kurz vor der Vinninger Straße überholte der Pkw-Fahrer einen in gleicher Richtung fahrenden 68 Jahre alten Radfahrer. Als der Toyota in Höhe des Radfahrers war, schwankte der Radfahrer und lenkte unvermittelt nach links. Aufgrund des zu geringen Seitenabstandes vom Pkw-Fahrer kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. |pips

