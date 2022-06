POL-PDPS: Diebstahl auf PKW

Zweibrücken (ots) - Zeit: 02.06.2022, 10:00 Uhr - 03.06.2022, 18:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Röntgenstraße SV: Im genannten Zeitraum brachen bislang unbekannte Täter in ein Reihenendhaus in der Röntgenstraße in Zweibrücken ein, indem diese eine Kellertür im rückwärtigen Bereich des Hauses aufbrachen und sich somit Zutritt zum Gebäude verschafften. Dort entwendeten die Täter Sachwerte in Höhe eines vierstelligen ...

