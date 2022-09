Polizei Mettmann

POL-ME: PEDELEC-Fahrerin wurde schwer verletzt - Hilden - 2209124

Mettmann (ots)

Am Samstagmittag des 24.09.2022, gegen 11.50 Uhr, kam es Am Lindenplatz in Hilden zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin eines Pedelec (Fahrrad mit elektrischer Motorunterstützung) schwer verletzt wurde.

Beim Rechtsabbiegen in Richtung Kirchhofstraße hatte eine 79-jährige BMW-Fahrerin aus Hilden nach eigenen Angaben die 80-jährige Zweiradfahrerin nicht gesehen, die mit ihrem Rad der Marke Gazelle, aus Richtung Baustraße kommend, ebenfalls in Richtung Kirchhofstraße unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, bei welcher der schwarze 1er BMW das Pedelec seitlich erfasste. Die 80-jährige Hildenerin stürzte auf die Straße und wurde dadurch schwer verletzt.

Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik, in welcher sie zur stationären ärztlichen Behandlung verbleiben musste.

