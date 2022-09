POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei männliche Täter überfallen Kiosk

Bergisch Gladbach (ots) - Am Sonntagnachmittag (25.09.) gegen 16:00 Uhr ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Handstraße in Paffrath zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Eine Seniorin begab sich nach eigenen Angaben in ihr Badezimmer und als sie zurückkehrte, stellte sie ein geöffnetes Fenster in ihrem ...

mehr