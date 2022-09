Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Wohnungseinbruch im Mehrfamilienhaus am Sonntagnachmittag

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntagnachmittag (25.09.) gegen 16:00 Uhr ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Handstraße in Paffrath zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen.

Eine Seniorin begab sich nach eigenen Angaben in ihr Badezimmer und als sie zurückkehrte, stellte sie ein geöffnetes Fenster in ihrem Schlafzimmer fest, das zuvor auf Kipp stand. Sie bemerkte außerdem, dass mehrere Schubladen und Schränke in ihrem Zimmer durchwühlt waren und mehrere hundert Euro Bargeld aus einer Tasche fehlten.

Die alarmierte Polizei nahm eine Strafanzeige auf und der Erkennungsdienst sicherte Spuren.

Wer verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell