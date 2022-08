POL-HX: Beschädigtes Auto gesucht

Steinheim (ots) - Nachdem mehrere Einbrüche in Steinheim angezeigt wurden, sucht die Polizei Zeugen. In der Nacht von Donnerstag, 25. August, auf Freitag, 26. August, brach ein Unbekannter gewaltsam in eine Buchhandlung in der Marktstraße ein und stahl Bargeld im zweistelligen Bereich, der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Weiterhin wurden der Polizei am Donnerstagmorgen versuchte Einbrüche in zwei ...

