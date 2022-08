POL-HX: Autos zerkratzt und Markenembleme geklaut

Borgentreich, 29.08.2022 (ots) - Zwei Unbekannte haben in Borgentreich am frühen Samstagmorgen, 27. August, einen Mann zusammengeschlagen und so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus stationär behandelt werden muss. Ein 29-Jähriger wurde auf der Saalenbrede in Höhe vom Westring von zwei Unbekannten angegriffen und niedergeschlagen. Das Opfer war kurzzeitig bewusstlos, bis es Hilfe holen konnte. Die Polizei bittet ...

