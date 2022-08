Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unbekannte schlagen Mann krankenhausreif

Borgentreich, 29.08.2022 (ots)

Zwei Unbekannte haben in Borgentreich am frühen Samstagmorgen, 27. August, einen Mann zusammengeschlagen und so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus stationär behandelt werden muss.

Ein 29-Jähriger wurde auf der Saalenbrede in Höhe vom Westring von zwei Unbekannten angegriffen und niedergeschlagen. Das Opfer war kurzzeitig bewusstlos, bis es Hilfe holen konnte. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen 00.30 Uhr und 01.00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05461/78800 zu melden. /ell

