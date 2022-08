Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Alleinunfall mit einem Verletzten

Brakel (ots)

Der 36-jährige Scooter-Fahrer wurde am Sonntag, gegen 02.10 Uhr, in Brakel auf der Brunnenallee im Grünstreifen liegend vorgefunden. In der Nähe lag sein E-Scooter. Die Situation deutet auf ein Sturzgeschehen nach einer vorausgegangenen Fahrt hin, dabei wurde er verletzt. Er wurde dem Krankenhaus Brakel zugeführt, wo er stationär verblieb. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte an die Polizei Höxter: Tel.: 05271-9620/TT

