Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Maxdorf - Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Schillerplatz

Maxdorf (ots)

Maxdorf - Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Schillerplatz In der Nacht vom 12.06.2022, gegen 03:00 Uhr, meldeten mehrere Anwohner, dass es am Schillerplatz in Maxdorf zu einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kommt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen konnten nur noch drei Personen einer Kontrolle unterzogen werden. Weitere Beteiligte verließen die Örtlichkeit noch vor Eintreffen der Streifen. Die kontrollierten Personen gaben sich unwissend und unbeteiligt, obwohl einer der Kontrollierten frische Verletzungen aufwies. Durch einen Zeugen wird berichtet, dass der verletzte Mann von ca. 4 unbekannten Personen geschlagen und getreten wurde, welche zuvor mit einer silbernen Mercedes S-Klasse auf den Schillerplatz rasten. Der 27-jährige Mann habe sich dann auf die gegenüberliegende Seite des Gleisbettes geflüchtet und mit Steinen auf die Täter und den Mercedes geworfen. Hierbei beschädigte er auch mehrere unbeteiligte Fahrzeuge, welche an der Örtlichkeit parkten. Die Täter seien daraufhin wieder mit dem Mercedes geflüchtet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass gegen den 27-jährige Geschädigten zwei offene Haftbefehle bestanden. Er wurde im Anschluss an den Einsatz in die JVA-Frankenthal verbracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

