Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Pkw-Brand - Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Nettetal-Lobberich (ots)

Am 28.11. gegen 03.50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Pkw Brand auf der Färberstraße in Lobberich gerufen. Das Feuer wurde schnell gelöscht, der Motorraum brannte nahezu vollständig aus. Wie sich zeigte, hatten Unbekannte den Pkw vorsätzlich in Brand gesteckt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige Personen über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1010)

