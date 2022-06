Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Frankenthal (ots)

Am 11.06.2022, gegen 15:25 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Flomersheimer Straße / Westring / Carl-Bosch-Ring in Frankenthal ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 52-Jährige Skoda-Fahrerin die Flomersheimer Straße in Richtung Frankenthal und wollte an der, durch Ampeln geregelten, Kreuzung nach links auf den Westring abbiegen. Hierbei übersah sie den 74-Jährigen Frankenthaler, welcher ihr mit seinem Audi auf der Flomersheimer Straße in Richtung Flomersheim entgegenkam. Sowohl die beiden Pkw-Fahrer, als auch die Beifahrerin des Audi-Fahrers wurden bei der Kollision verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Versorgung mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser verbracht werden. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Die Kreuzung war für ca. 1,5 Stunden gesperrt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

