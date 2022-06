Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Flucht

Speyer (ots)

Um einem entgegenkommenden Feuerwehrfahrzeug im Einsatz Platz zu machen, fuhr am Freitagabend um 20.30 Uhr die Fahrerin eines silbernen PKW in der Ludwigstraße zu weit nach rechts und touchierte ein dort geparktes Taxi. Sie setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen beschrieben die Fahrerin als etwas lebensälter. Der silberne PKW müsste horizontal verlaufende Kratzer entlang der Beifahrerseite aufweisen. Wer Hinweise auf den flüchtigen PKW und die Fahrerin geben kann, möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung setzen.

