Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Einbruch in Schule

Dudenhofen (ots)

In der Nacht zum Freitag hebelten unbekannte Täter zwei Fenster in der Grundschule in der Iggelheimer Straße auf. Im Innern der Schule wurden Schränke durchwühlt. Verschlossene Schränke wurden aufgehebelt. Auch eine verschlossene Tür wurde angegangen, jedoch vergeblich. Es entstand durch diese Hebelaktionen ein Schaden von ca. 6.000 Euro. Entwendet wurde erstem Überblick zufolge nichts. Gleiches widerfuhr der dortigen Kita. Auch dort wurde durch wildes, aber erfolgloses Hebeln ein Schaden von ca. 8.000 Euro verursacht, ohne dass etwas entwendet wurde. Wer in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt hat, möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung setzen.

