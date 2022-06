POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) - In der Nacht zum Freitag hebelten unbekannte Täter die Glastür einer Sporthalle in der Butenschönstraße auf. Dort wurden die Schubladen des Büros durchwühlt und Bargeld aus einem Sparschwein entwendet. Wer in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt hat, möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) in ...

mehr