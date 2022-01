Polizei Paderborn

POL-PB: Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte

Paderborn-Sande (ots)

(mb) Zwei Verletzte und 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Ostenländer Straße.

Am Montag, gegen 18.15 Uhr, fuhr ein 66-jähriger Mann mit einem VW-T-Roc auf der Ostenländer Straße ortsauswärts. An der Kreuzung Sander-Bruch-Straße missachtete ein 34-jähriger Fiat-Panda-Fahrer die Vorfahrt des SUV. Die Autos kollidierten seitlich frontal und wurden erheblich beschädigt. Der T-Roc-Fahrer sowie seine Beifahrerin (61) erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

