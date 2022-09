Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Dillenburg und Marburg: Aufgepasst! Betrügerische Anrufe angeblicher Solarfirmen

Dillenburg (ots)

Dillenburg und Marburg:

Die Kriminalpolizei in Marburg erhielt mehrere Hinweise zu Anrufen, die offenbar einen betrügerischen Hintergrund haben: Die Anrufer gaben sich dabei als Mitarbeiter von Solarfirmen aus und riefen Personen an, um Termine für die Angebotsbesprechung möglicher Solaranlangen bei ihnen am Haus auszumachen. Ermittlungen bei den genannten Firmen ergaben jedoch, dass eine Kontaktaufnahme mit möglichen Kunden nicht in dieser Art durchgeführt wird. Weiterhin war unter den hinterlassenen Rufnummern kein Anschluss zu erreichen. Bislang sind der Polizei keine Fälle in diesem Zusammenhang bekannt, bei denen es zu einem finanziellen Schaden kam. Dennoch warnt die Polizei und bittet um Vorsicht, insbesondere wenn es sich um Anrufe im Rahmen einer Art Kaltakquise handelt und die angeblich anrufende Firma somit unbekannt ist. Wie immer gilt: Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, geben Sie keine persönlichen Daten an fremde Personen heraus und bedenken Sie, dass Betrüger ihre Maschen immer wieder "überarbeiten" und an aktuelle Geschehnisse anpassen.

