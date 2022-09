Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Herborn: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 67

Dillenburg (ots)

Herborn:

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es gestern Abend (13.09.2022), gegen 19:35 Uhr, auf der Kreisstraße 67. Ein 75-Jähriger und seine 71-jährige Ehefrau waren gemeinsam mit ihrem Pkw von der Bundesstraße 255 kommend in Fahrtrichtung Amdorf unterwegs. In einer Linkskurve kam der Skoda des 75-Jährigen aus bisher noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte nach rund zwanzig Metern frontal mit einem an der Böschung stehenden Baum. Der aus einem Breitscheider Ortsteil stammende Fahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Seine 71-jährige Beifahrerin wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt. Auch sie wurde in ein Krankenhaus verbracht. Hier erlag sie jedoch kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde seitens der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell