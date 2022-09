Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Schloss durchtrennt und E-Bike geschnappt + Betrüger scheitern + alkoholisiert und mit Messer im Herkules-Center + 1.200 Euro Schaden an Jetta + Doppelstabmattenzaun gestohlen + und andere

Dillenburg (ots)

Herborn: Schloss durchtrennt und E-Bike geschnappt

Zwischen 13:30 Uhr und 19:00 Uhr stahlen Diebe am gestrigen Sonntag (11.09.2022) ein E-Bike am Schießplatz. Das grau-schwarze Haibike war mit einem Abus-Schloss in Höhe der Toilettenanlage gesichert. Die Unbekannten durchtrennten das Schloss und flüchteten mit dem Bike. Der Schaden wird mit rund 4.500 Euro beziffert. Hinweise, zu den unbekannten Dieben, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Leun: Betrüger scheitern

Einen verdächtigen Link erhielt am Donnerstagmorgen (08.09.2022) eine Seniorin per SMS auf ihr Handy. In dieser Kurznachricht, die vermeintlich vom "Bundesministerium der Finanzen" stammte, wurde sie aufgefordert, eine Verlinkung anzuklicken, daraufhin würde ihr ein Geldbetrag in Höhe von rund 250 Euro ausgezahlt. Zudem sollte sich die Dame nach anklicken der Verlinkung mit ihren persönlichen Daten verifizieren. Die 76-Jährige schöpfte Verdacht, saß den Betrügern nicht auf, blockierte den Absender und informierte die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wetzlar- alkoholisiert und mit Messer im Herkules-Center

Mehrere Anrufe gingen am Freitagabend (09.09.2022), gegen 19:30 Uhr bei der Leitstelle der Polizei Mittelhessen ein. Die Mitteiler meldeten einen dunkelhäutigen, offenbar stark alkoholisierten Mann im Herkules-Center in der Bahnhofstraße. Dieser führte offensichtlich ein Messer mit sich und mache "Schwung- und Stichbewegungen" in Richtung vorbeilaufender Passanten. Alarmierte Wetzlarer Polizisten eilten in das Herkules-Center und nahmen den 25-jährigen, in Wetzlar wohnhaften, Mann fest. Dieser musste seinen Rausch in den Zellen der Polizei ausschlafen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Bedrohung gegen den aus dem Sudan stammend Mann ein.

Wetzlar- 1.200 Euro Schaden an Jetta

Ein bisher Unbekannter trat augenscheinlich mehrfach gegen einen, auf dem Parkplatz "Lauftreff" in der Volpertshäuser Straße abgestellten, schwarzen VW Jetta. Hierdurch entstanden Kratzer an der Fahrzeugseite hinten rechts. Der Schaden wird mit 1.200 Euro beziffert. Der Besitzer stellte die Beschädigungen am Freitagabend (09.09.2022) um 23:07 Uhr fest und meldete sich bei der Polizei. Diese ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Vandalen geben können, werden gebeten sich bei der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Hüttenberg-Volpertshausen: Doppelstabmattenzaun gestohlen

Diebe machten sich in der Feldgemarkung zur Verlängerung der Straße "Schöne Aussicht" an einem Doppelmattenzaun zu schaffen. Die Unbekannten montierten rund 40 Elemente des Zauns, sowie das komplette Einfahrtstor der Umfriedung des Hochbehälters ab. Das Diebesgut hat einen Wert von 6.000 Euro. Wann die Diebe zuschlugen, ist derzeit noch nicht bekannt. Wetzlarer Beamte haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen: Wer hat die Diebe, die irgendwann vor Samstag (10.09.2022), 07:15 Uhr zuschlugen, beobachtet? Wer kann Hinweise zum Verbleib der rund vierzig, 180 cm breiten und 200 cm hohen Doppelstabmatten und dem Tor geben? Wer hat Beobachtungen bezüglich eines verdächtigen Fahrzeugs gemacht? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels- Kradfahrer bei Unfall verletzt

Freitagnachmittag (09.09.2022), gegen 16:35 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Landesstraße 3283 von Braunfels kommend in Richtung Waldsolms. An der Einmündung zum Mühlweg kam eine 76-Jährige mit ihrem Ford aus Richtung der Straße Fuchsheck und bog auf die Landestraße ein. Hierbei übersah sie offenbar den vorfahrtsberechtigen Kradfahrer mit seiner Yamaha XJ 900. Der aus einem Stadtteil von Braunfels stammende Yamaha-Fahrer konnten einen Zusammenstoß nicht verhindern und kollidierte mit dem grünen Kuga der 76-Jährigen. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Sowohl das Auto als auch das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtunfallschaden wird mit 10.200 Euro beziffert.

Waldsolms-Weiperfelden- Brennholz geklaut

Auf Brennholz hatten es Diebe im Zeitraum zwischen dem 29.08.2022 und vergangenem Mittwoch (07.09.2022), 12:45 Uhr, abgesehen. In dieser Zeit stahlen sie rund 10 Raummeter von einem auf einer Wiese gelagerten Holz. Der Ablageplatz ist über einen Feldweg der Verlängerung zur Solmsbachstraße zu erreichen. Rund 750 Meter hinter der Ortsrandlage, vorbei am Sportlerheim, auf der rechten Seite lagerten mehrere Meter Holz, von denen die Unbekannten einen Teil mitgehen ließen. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

