Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + 21-Jähriger bedroht Polizisten mit Messer + Autos beschädigt + Unfallflucht in Herborn + Roller, Motorsäge, Kennzeichen und Musikanlage verschwunden +

Dillenburg (ots)

Haiger: Astra Kombi am Bahnhof beschädigt -

Nach einer Sachbeschädigung an einem Opel auf dem Bahnhofsvorplatz sucht die Dillenburger Polizei Zeugen. Zwischen Montagnachmittag (05.09.2022), gegen 14.00 Uhr und Dienstagnachmittag (06.09.2022), gegen 14.00 Uhr stand dort in der oberen Parkreihe ein blauer Opel Astra Kombi. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass Unbekannte einen Stein gegen die Heckscheibe schleuderten und so einen Schaden von rund 500 Euro zurückließen. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Eschenburg-Hirzenhain: Opel zerkratzt -

Rund 6.000 Euro wird die neue Lackierung eines Opels kosten, nachdem Unbekannte diesen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Der schwarze Astra parkte am Donnerstagabend (08.09.2022), zwischen 20.00 Uhr und 22.35 Uhr in der Faulchenstraße, vor der Hausnummer 5. Die Täter kratzten unter anderem ein "S" in die Motorhaube des Opels. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Eschenburg-Wissenbach: Blauen Roller geklaut -

Zwischen Dienstagmorgen (06.09.2022) und Mittwochnachmittag (07.09.2022) ließen Diebe einen in der Bezirksstraße abgestellten fahruntüchtigen Motorroller mitgehen. Aufgrund einer Panne ließ der Besitzer seinem Roller am Dienstag, gegen 07.15 Uhr, am Ortseingang - von Eibelshausen kommend - stehen, um ihn später dort abzuholen. Als er am nächsten Tage, gegen 13.00 Uhr, zurückkehrte, war der blaue Piaggio verschwunden. Diebe hatten sich den mit dem Versicherungskennzeichen "582 NDC" zugelassenen Roller gegriffen. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des blauen Piaggios geben können, werden gebeten sich unter Tel.: (07221) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn-Schönbach: Kennzeichen verschwunden -

In der Straße "Am Kramberg" machten sich Diebe an einer dort abgestellten Honda zu schaffen. Die Täter montierten das Kennzeichen "DIL-ZY 166" von der schwarzen Maschine ab. Zeugen, die die Täter am Dienstag (06.09.2022), zwischen 07.00 Uhr und 23.00 Uhr beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des Nummernschildes machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 bei der Herborner Polizei zu melden.

Herborn: Unfallflucht in der Hainstraße -

Am Freitag vergangener Woche (02.09.2022) beschädigte ein Unfallfahrer eine in der Hainstraße geparkte B-Klasse. Der Besitzer stellte seinen silberfarbenen Benz gegen 09.50 Uhr in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand in Richtung Schießberg ab. Als er gegen 10.40 Uhr zurückkehrte, entdeckte er einen frischen Unfallschaden an der hinteren Tür der Fahrerseite. Vermutlich hatte der Flüchtige mit seinem Fahrzeug die Tür beim Vorbeifahren gestreift. Der Schaden liegt bei rund 500 Euro. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Mittenaar-Offenbach: Musikanlage ausgebaut -

Mit einer Radio-CD-Kombination, mehreren CDs, eine Bassbox, einem USB-Stick sowie einer Endstufe machten sich Autoaufbrecher im Gewerbegebiet "An der B255" aus dem Staub. Ab dem 01.09.2022 stand dort auf einem Firmengelände ein grauer VW Passat. Die Täter öffneten den Wagen und beschädigten beim Ausbau der Beute die Innenverkleidung. Den Wert der gestohlenen Wertsachen beziffert der Besitzer auf rund 150 Euro - für die Reparaturen der Schäden werden etwa 500 Euro fällig. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Bischoffen - Aartalsee: Aus "UTV" bedient -

Aus einem UTV (Utility-Terrain-Vehicle) oder auch Side-by-Side-Vehicle genannt, ließen Diebe in der Straße "Seeblick" eine Akku-Kettensäge vom Hersteller "Stihl" mitgehen. Das extrem geländegängige Fahrzeug mit einer angedeuteten Fahrerkabine - Windschutzscheibe und Dach, aber keine Türen - sowie einer kleinen Ladefläche stand am Montagmorgen (05.09.2022), zwischen 08.30 Uhr und 08.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 8. Die Täter schnappten sich das rund 350 Euro teure Werkzeug aus dem Fußraum der Beifahrerseite. Wer hat die Diebe am Montagmorgen an dem Geländewagen beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Tätern oder zum Verbleib der Kettensäge machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Hüttenberg-Rechtenbach: beide Kennzeichen gestohlen -

Unbekannte Kennzeichendiebe schlugen in der Nacht von Mittwoch (07.09.2022) auf Donnerstag (08.09.2022) an einem grauen Golf zu. Zwischen 22.00 Uhr und 07.45 Uhr ließen sie beide Nummernschilder "LDK-SH 741" von dem in der Straße "Schmalheck" geparkten Volkswagen mitgehen. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Niederbiel: Psychische Ausnahmesituation / 21-Jähriger bedroht Polizei mit Messer -

Gestern Abend (08.09.2022) rückten mehrere Streifenwagen nach Niederbiel aus. Ein 21-jähriger Solmser randalierte gegen 19.20 Uhr in der Wohnung. Seine Mutter alarmierte die Polizei, worauf er mit einem Messer bewaffnet die Wohnung verließ. Er befand sich durch die Einnahme von Medikamenten und Alkohol offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation.

Streifen der Wetzlarer Polizei trafen ihn in der Nähe auf einem Feld an. Umgehend drohte er den Polizisten für den Fall einer Annäherung an, diese mit dem Messer abzustechen. Die Streifenbesatzungen legten ihre Schutzausrüstungen an und hielten DEIG-Technik (Distanz-Elektroimpulsgerät) sowie eine Maschinenpistole bereit.

Einem Kollegen gelang es in einer 90 Minuten andauernden Verhandlung, den 21-Jährigen zur Aufgabe zu bewegen. Er warf das Messer weg und ließ sich widerstandslos festnehmen. Mit einem Rettungswagen sollte er zunächst zu medizinischen Untersuchungen in ein Krankenhaus transportiert werden. Eine Kollegin und ein Kollege begleiteten den Transport im Rettungswagen. Plötzlich griff er diese an: Er spuckte und trat nach diesen und versuchte sie trotz Fixierung zu schlagen. Der Versuch, der Kollegin in den Arm zu beißen, misslang - der Kollege trug eine Bisswunde im Oberschenkel davon. Die Angriffe waren begleitet von einer Schimpf- und Beleidigungstirade des 21-Jährigen.

Aufgrund der Medikamenteneinnahme und des Alkoholkonsums erfolgte im Krankenhaus eine intensivmedizinische Betreuung - für heute ist die Vorführung des Solmsers in einer psychiatrischen Klinik vorgesehen.

Auf den 21-Jährigen kommen unter anderem Strafanzeigen wegen Bedrohung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung zu.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill