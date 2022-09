Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Drei Waldbrände bei Dillenburg rufen Feuerwehr und Polizei auf den Plan + Unfallfluchten in Herborn und in Mittenaar-Bicken

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Waldbrände rufen Feuerwehr auf den Plan -

Von gestern Morgen an (06.09.2022) bis in die späten Abendstunden beschäftigten drei Brände die Dillenburger Feuerwehr.

Am Morgen, gegen 10.10 Uhr, brannte es in der Gemarkung "Im Hölzchen" im Wald zwischen Oberscheld und Eibach.

Am Abend, gegen 21.00 Uhr, alarmierten Zeugen die Brandbekämpfer, da ein Feuer in der Verlängerung der Mittelfeldstraße, im Wald bei der A45, ausgebrochen war. Hier brannten rund 400 Quadratmeter niedriger Baumbewuchs. Zu diesem Feuer gibt es einen Hinweis auf ein Pärchen, das in diesem Bereich auf einer Bank saß und rauchte. Inwieweit dieses für den Ausbruch des Feuers in Betracht kommt, ist derzeit nicht bekannt.

Letztlich rückten die Brandbekämpfer der Oranienstadt um kurz nach 23.00 Uhr erneut zu einem Brand bei Oberscheld aus. In der Verlängerung der Straße "Am Seßweg", in der Gemarkung "Am Köppelchen", verbrannten rund 250 Quadratmeter Wiese und Buschwerk.

In allen drei Fällen schließt die Polizei Selbstentzündung aus. Vielmehr gehen die Ermittler von vorsätzlicher oder fahrlässiger Inbrandsetzung aus. Sie suchen Zeugen, denen im Zusammenhang mit den Bränden an den genannten Örtlichkeiten Personen oder Fahrzeug auffielen. Hinweise nimmt die Polizei Dillenburg unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Herborn: Parkplatzrempler beim Rewe -

Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem auf dem Parkplatz des Rewes in der Konrad-Adenauer-Straße abgestellten Opel zurückließ. Die Besitzerin parkte ihren grauen Corsa am Dienstagmittag (06.09.2022), gegen 12.45 Uhr auf der linken Seite des Parkplatzes. Etwa fünf Minuten später kehrte sie zurück und bemerkte, dass der hintere Kotflügel auf der Beifahrerseite eingedrückt war. Offensichtlich war der Unfallfahrer beim Ein- oder Ausparkten gegen den Opel gestoßen und hatte Fersengeld gegeben. Hinweise zu dem Flüchtigen oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Mittenaar-Bicken: Nach Spiegelunfall weitergefahren -

Im Zusammenhang mit einem Spiegelunfall am Samstagabend (03.09.2022) in der Leipziger Straße, fahndet die Herborner Polizei nach einem dunklen Pkw. Eine Zeugin beobachtete, wie der Fahrer dieses Pkw gegen 17.00 Uhr die Leipziger Straße von Bellersdorf kommend in Richtung Ortsmitte fuhr. Ihn Höhe der Hausnummer 12 streifte der Wagen den Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Ford "D-Max"". Der Spiegel des Ford ging zu Bruch - ein neuer wird rund 500 Euro kosten. Laut Zeugin saß ein älterer Mann am Steuer, weitere Angaben zu dem Fahrzeug kann sie nicht machen. Der Unfallfluchtermittler der Herborner Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: Wer kann weitere Angaben zum Unfallfahrer oder dessen dunklen Pkw machen? Wo ist seit Samstag ein dunkler Pkw mit einem frischen Schaden am rechten Außenspiegel aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Guido Rehr, Pressesprecher

