Dillenburg-Manderbach: Falsches Hakenkreuz gesprüht -

Unbekannte beschmierten die Fassade der Manderbacher Grundschule. Sie brachten eine sogenannte Wolfsangel, ein falsches Hakenkreuz und einen unbekannten Schriftzug auf die Wände auf. Das Beseitigen der Symbole wird rund 500 Euro kosten. Der Staatsschutz ermittelt unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und sucht Zeugen: Wer hat die Täter zwischen Mittwochnachmittag (31.08.2022), gegen 14.30 Uhr und Donnerstagmittag (01.09.2022), gegen 12.00 Uhr auf dem Schulgelände beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Tätern machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dietzhölztal-Ewersbach: Clio landet auf dem Dach -

Zwei Verletzte und zwei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls von gestern Morgen (01.09.2022) auf der Wilhelmstraße. Gegen 07.45 Uhr missachtete die 20-jährige Fahrerin eines Clio die Vorfahrt eines von rechts aus der Jägerstraße einbiegenden VW-Transporters. Der 61-jährige Fahrer des Bullis konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und prallte mit dem Franzosen zusammen. Der Clio überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stehen. Die in Dietzhölztal lebende Unfallfahrerin trug schwere Verletzungen davon und wurde ins Dillenburger Krankenhaus transportiert. Ihr Unfallgegner aus Haiger klagte an der Unfallstelle über Nackenschmerzen, nach einer Untersuchung durch das Rettungswagenteam wurde er wieder entlassen. Den Totalschaden am Clio schätzt die Polizei auf rund 4.000 Euro, die Blechschäden am Transporter auf mindestens 1.500 Euro.

Herborn: Auto samt Parkkralle abgeschleppt / Polizei sucht Zeugen -

Nachdem Unbekannte auf dem Pendlerparkplatz der A45, oberhalb der Polizeistation Herborn, einen Opel Corsa samt Polizeiparkkralle abschleppten, suchen die Ermittler Zeugen. Eine Streife der Herborner Polizei stoppte Mitte August in Sinn einen in Berlin zugelassenen Opel Corsa. Bei der Überprüfung der Zulassung kam heraus, dass die Kennzeichen von der Zulassungsstelle zur Entstempelung ausgeschrieben worden waren. Der Halter hatte seine Versicherungsprämien nicht bezahlt. Die Streife lotste den Corsa mit den beiden aus Polen stammenden Insassen zur Polizeistation Herborn. Dort stellten sie den Wagen auf dem oberhalb der Station gelegenen Pendlerparkplatz ab und kratzten die Zulassungssiegel der Nummernschilder ab. Die Polizisten untersagten den beiden 56 und 61 Jahre alten Polen die Weiterfahrt, was diese so nicht akzeptieren wollten und die Herausgabe der Fahrzeugschlüssel verweigerten. Zur Verhinderung der Weiterfahrt entschieden sich die Polizisten eine Parkkralle an einem der vorderen Reifen des Corsas anzubringen. Bis zur Nacht vom 25.08.2022 (Donnerstag) auf den 26.08.2022 (Freitag) stand der Wagen an Ort und Stelle. Am Morgen des 26.08.2022 war der Corsa samt Parkkralle verschwunden. Die Ermittler gehen Hinweisen nach, wonach der Wagen mithilfe einer Abschleppbrille vom Pendlerparkplatz weggezogen oder auf einen Transporter gehoben wurde. Sie suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Abschleppaktion des silberfarbenen Opel Corsas auf dem Pendlerparkplatz oberhalb der Herborner Polizeistation in der Nacht vom 25.08.2022 auf den 26.08.2022 beobachtet? Hinweise erbitten die Ermittler unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Audi Q3 gestohlen -

In der Konrad-Adenauer-Straße ließen Diebe einen rund 7.000 Euro teuren Audi Q3 mitgehen. Der schwarze SUV stand auf einem Anwohnerparkplatz der Hausnummer 38A. Die Diebe verschafften sich Zugang zu dem Wagen, starteten den Motor und fuhren davon. An dem Audi waren die Kennzeichen "DIL-DS 102" angebracht. Zeugen, die die Täter am Donnerstagnachmittag (01.09.2022), zwischen 16.45 Uhr und 17.45 Uhr beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des schwarzen Q3 machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn: Hakenkreuze und Parolen geritzt -

Im Marienbader Park in der Schlossstraße brachten Unbekannte Hakenkreuze und Parolen in eine Mauer ein. Gestern Nachmittag (01.09.2022) machte ein Passant die Herborner Polizei auf die in eine Mauer geritzten Zeichen aufmerksam. Wann die Symbole dort hinterlassen wurden, ist derzeit nicht bekannt. In der Mauer finden sich mehrere Hakenkreuze, rechte Parolen sowie mehrfach der Name "Adolf Hitler". Der Staatsschutz der Wetzlarer Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Wer hat die Täter beim Einritzen der Sympbole und Parolen beobachtet oder kann Angaben zu deren Identität machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Jugendliche stecken Wiese in Brand / Polizei bittet um Mithilfe -

Gestern Abend (01.09.2022) beobachtete ein Zeuge, wie zwei Jungs am Ehringshäuser Sportplatz eine Wiese in Brand steckten. Der Zeuge alarmierte umgehend Feuerwehr und Polizei. Die beiden Jugendlichen rannten davon. Die Ehringshäuser Feuerwehr löschte den Brand, bei dem knapp 100 Quadratmeter Wiese verbrannten. Zur Beschreibung der beiden Brandstifter kann der Zeuge lediglich sagen, dass beide zwischen 12 und 13 Jahre alt waren und einer größer als der andere war. Einer der Jungs trug ein blaues, sein Komplize ein weißes T-Shirt. Die Herborner Polizei sucht nun weitere Zeugen und fragt: Wer hat die beiden Jugendlichen gestern Abend am Sportplatz ebenfalls beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Duos machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

