POL-LDK: Rollerfahrer stürzt auf Feldweg bei Greifenstein

Polizei sucht Landwirt, der ihm aus dem Graben half

Dillenburg

--

Greifenstein: Am Samstagnachmittag (27.09.2022) stürzte an einem Bauernhof in der Nähe von Greifenstein ein 68-jähriger Rollerfahrer. Die Herborner Polizei sucht dem Landwirt dieses Bauernhofes, der dem Weilburger nach seinem Sturz aufhalf. Der Sturz ist nach Einschätzung der Polizei möglicherweise der Auslöser schwerer innerer Verletzungen, an denen der Weilburger am Mittwoch (31.08.2022) während eines Notarzteinsatzes zuhause verstarb.

Die Polizei versucht nun die genauen Umstände, die zum Tod des 68-Jährigen führten, zu klären. Er selbst erzählte seinen Angehörigen, dass er am Samstagnachmittag (27.08.2022) mit seinem rot-schwarzen Motorroller mit Limburger Zulassung (LM-Kennzeichen) einen ihm bekannten Bauern in oder bei Greifenstein aufsuchte. Bei der Abfahrt vom Hof sei er auf einem Feldweg auf Kies oder Split ins Rutschen geraten und in den Graben gefahren. Der Bauer habe ihm geholfen den Roller zu bergen und anschließend sei er wieder nach Hause gefahren. In den folgenden Tagen klagte er zunehmend über Atemnot und verstarb letztlich bei einem Notarzteinsatz. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass der 68-Jährige durch den selbst verursachten Sturz innere Verletzungen davontrug, die letztlich zu seinem Tod führten.

Der Landwirt mit einem Hof in oder um Greifenstein, der dem Weilburger am Samstagnachmittag nach dem Sturz mit dem Roller aufhalf, ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger Zeuge. Die Ermittler bitten diesen dringend sich unter Tel.: (02772) 47050 bei der Herborner Polizei zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

