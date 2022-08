Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Vollsperrung auf der A 45 bei Herborn - Abschlussmeldung

Dillenburg (ots)

--

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen, Pressestelle Lahn-Dill vom 30.08.2022, 08.29 Uhr

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen, Pressestelle Lahn-Dill vom 30.08.2022, 10.53 Uhr

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen, Pressestelle Lahn-Dill vom 30.08.2022, 15.57 Uhr

Herborn - A 45: Nachdem gestern Morgen (30.08.2022) ein Gefahrgutlaster auf der Sauerlandlinie bei Herborn verunglückte, zog sich die Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Herborn-Süd und Ehringshausen bis in die späten Abendstunden.

Gegen 19.00 Uhr war das aufwendigen Umpumpen des Gefahrstoffs aus dem Tankanhänger des verunglückten Lasters abgeschlossen. Ein Bergeunternehmen hievte das Gespann auf die Räder und schleppte es von der Unfallstelle ab. Daran schlossen sich Reinigungs- und Bauarbeiten an, die letztlich gegen 23.10 Uhr dazu führten, dass der Verkehr in Richtung Dortmund wieder rollen konnte. Gegen 00.40 Uhr konnten dann auch die Fahrstreifen in Richtung Hanau wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Der 51-jährige Lkw-Fahrer aus Köln war gestern Morgen gegen 08.00 Uhr von Dortmund in Richtung Hanau unterwegs. Zu Beginn eines Baustellenbereiches, kurz hinter der Anschlussstelle Herborn-Süd, verlor er im Bereich der Verschwenkung der beiden Fahrbahnen auf die Gegenfahrbahn die Kontrolle über seinen Sattelzug, durchbrach die transportable Mittelleitplanke, stürzte auf die linke Seite und rutschte in den Gegenverkehr. Der Fahrer eines Golfs im Gegenverkehr konnte nicht mehr ausweichen und prallte in die verschobene Leitplanke. Der 25-jährige Hüttenberger im Golf blieb unverletzt. Der 51-jährige Unfallfahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Führerhaus der Sattelzugmaschine befreit werden. Er trug leichte Verletzungen davon.

Die Unfallschäden summieren sich nach Schätzungen der Polizei auf mindestens 120.000 Euro.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell