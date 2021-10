POL-WOB: Zwei Fahrzeugführer alkoholisiert - Weiterfahrt untersagt

Polizei Wolfsburg

Wolfsburg, Schillerstraße, 09.10.21, 07.15 Uhr Wolfsburg, Beuthener Straße, 08.10.21, 17.00 Uhr

Sowohl am Samstagmorgen als auch am Freitagnachmittag wurden alkoholisierte Fahrzeugführer noch rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen, bevor Schlimmeres geschieht. Während einem 39 Jahre alten Tiguan-Fahrer bei einer Verkehrskontrolle in der Schillerstraße mit 1,48 Promille die Weiterfahrt untersagt wurde, endete für einen 53-jährigen Golf-Fahrer in der Beuthener Straße die Fahrt. Ein Alkoholtest hatte hier 2,89 Promille ergeben. Beiden Wolfsburgern wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein jeweils sichergestellt.

