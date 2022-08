Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wohnhausbrand mit drei verletzten Personen und hohem Schaden

Gießen (ots)

Am Samstag, 13.08.2022, gg. 03:50 Uhr meldeten Anwohner in 35410 Hungen/Rodheim, Lerchenweg einen Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache brach das Feuer in einer Wohnung im Dachgeschoss aus. Die drei sich im Haus befindlichen Bewohner konnten sich retten und wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Brandes auf Nachbargebäude verhindern und den Brand löschen. Die Ermittlungen bezüglich der Ursache wurden aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200.000 Euro. (Ralph Gerlach), Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell