Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Schwerer Verkehrsunfall bei Dietzhölztal

Gießen (ots)

Dietzhölztal: Am 02.08.2022, gegen 21:55 Uhr, kam es auf der Landstraße zwischen den Ortsteilen Mandeln und Steinbrücken zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 17-Jähriger aus Dietzhölztal fuhr auf einem Kleinkraftrad-Roller von Mandeln in Richtung Steinbrücken. Ein 23-Jähriger aus Haiger kam ihm mit seinem VW-Golf entgegen und kollidierte am Ende einer langgezogenen Linkskurve mit dem Rollerfahrer. Dieser wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Sachschaden beträgt ca. 8.000,- Euro. Die Fahrbahn war über mehrere Stunden voll gesperrt. Die Staatsanwaltschaft in Gießen hat einen Gutachter mit Ermittlungen zur Unfallursache beauftragt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dillenburg (02771-9070) zu melden.

