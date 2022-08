POL-GI: Vermisster Mann aus Ranstadt wohlbehalten zurück

Gießen (ots) - Am Abend des 24.07.2022, gegen 21:30 Uhr, kam es in Gießen zu einem tragischen Unglücksfall. Ein 5-jähriger Junge stürzte aus einem Fenster im 5. Stockwerk eines Hauses. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht. Die Mutter des Jungen erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Die Kriminalpolizei untersucht ...

mehr