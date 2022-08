Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: 78-jähriger Mann in Ranstadt vermisst

Gießen (ots)

Ranstadt: Seit dem 01.08.2022, 13:50 Uhr, wird der 78-jährige Herr Merkel vermisst. Er wurde zuletzt in Ranstadt-Dauernheim und auch an einer Tankstelle in Ranstadt gesehen. Herr Merkel kann sich nicht orientieren. Er ist ca. 180 cm groß, hat eine normale Statur, eine Glatze und trägt eine Brille. Weiterhin ist er mit halblangen, dunkelblauen Jeans, einem dunkelblauen T-Shirt, weißen Socken und Sandalen bekleidet. Hinweise bitte an die Polizei in Büdingen (06042-96480).

