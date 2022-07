Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Unfallflucht in Karben

Gießen (ots)

Karben: Am vergangenen Freitag, den 15.07.2022, zwischen 18:00 und 20:00 Uhr, kam es in der Luisenthaler Straße in Karben zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher Unbekannter fuhr gegen den geparkten Pkw einer 38-Jährigen aus Karben und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel (06101-54600) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell