Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt in eine betriebliche Kindertagesstätte in der Dynamostraße und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld. Der Einbrecher schlug dafür mit einem Stein die Hintertür des Gebäudes auf und gelangte so in die Innenräume. Dort brach der Täter mehrere verschlossene Schränke auf und durchsuchte diese. Insgesamt gelangte er dabei an knapp 300 Euro Bargeld und verursachte einen Sachschaden von mindestens 1.500 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die im Zeitraum von 19 Uhr bis 5.15 Uhr Verdächtiges beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-3310 zu melden.

