Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Sperrung der B 37 aufgehoben; Unfall aufgenommen; Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall in Höhe der Stadthalle ist die B 37 nach rund einstündiger Sperrung seit 17 Uhr wieder frei. Wie die bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Heidelberg ergaben, war kurz nach 16 Uhr, ein 55-jähriger Audi-Fahrer auf der B 37 in Richtung Alte Brücke unterwegs. In Höhe der Stadthalle kam er aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer 21-jährigen Audi-Fahrerin. Beide wurden schwer verletzt mit zwei Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ihre Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 20.000.- Euro. Im Feierabendverkehr kam es zu erheblichen Behinderungen entlang der B 37 in beide Richtungen. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

