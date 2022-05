Polizei Düren

POL-DN: Laptop aus Auto geklaut - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Am gestrigen Montag entwendete ein Unbekannter ein Laptop aus einem an der Warner Straße geparkten Auto. Er flüchtete zunächst mit dem Rad, dann zu Fuß.

Gegen 14:10 Uhr wurde die Polizei zu dem Diebstahl aus einem Pkw gerufen. Zeugen hatten beobachtet, wie ein verdächtiger Mann durch den Kofferraum in ein geparktes Auto kletterte. Ein Handwerker, der an der Anschrift tätig war, hatte es unverschlossen dort abgestellt. Der Tatverdächtige nahm ein Laptop, das im Beifahrerfußraum lag, an sich, verließ das Auto und flüchtete auf einem schwarzen Fahrrad in Richtung Blochfeld. Ein weiterer Zeuge hatte gesehen, wie der Täter das Rad dann in einem Garten zurück ließ und fußläufig über die Straße An Gut Boisdorf in Richtung Lendersdorf flüchtete.

Der Mann wird als etwa 1,80 Meter groß mit kurzen schwarzen Haaren und dunkler Kleidung beschrieben. Er sei von "normaler" Statur gewesen und habe auffällig rote Lippen gehabt.

Die Polizei stellte das zurückgelassene Fahrrad sicher und ermittelt. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, die Leitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu kontaktieren.

