POL-LWL: Fahrradfahrerin verletzt sich bei Sturz schwer

Plau am See (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Schulbus und einem PKW ist am Mittwochmorgen in Gallin bei Plau am See ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden. Im Bus befanden sich 18 Kinder, die allesamt unverletzt blieben. Sowohl der 49-jährige Busfahrer als auch die 66-jährige Autofahrerin kamen ebenfalls mit dem Schrecken davon. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es beim ...

