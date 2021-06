Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Sonderimpfaktion Ratingen-West läuft - noch sind weitere Impfungen möglich

Ratingen (ots)

Bekanntlich führen der Kreis Mettmann und die Stadt Ratingen am 5. und 6. Juni eine Sonderimpfaktion in Ratingen-West durch. Das Impfangebot mit dem Impfstoff Johnson & Johnson richtet sich an Menschen, die in Ratingen-West wohnen und mindestens 45 Jahre alt sind. Es gibt keine Anmeldung und keine persönliche Einladung.

Die Sonderimpfaktion läuft heute seit 9:00 h erfolgreich. Inzwischen konnten über 400 Impfungen verabreicht werden. Noch bis 17:00 h können berechtigte Bewohner des Stadtteils ohne Voranmeldung eine Impfung erhalten! Weitere Impfungen erfolgen am morgigen Sonntag ab 9:00 h.

